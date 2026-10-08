Místo Churchilla čmelák. Britské bankovky změní tvář

Na nových bankovkách vydávaných britskou centrální bankou se v příštích letech objeví sova, čmelák, papuchalk a ježek. Nahradí tak britské historické osobnosti, jako například politika Winstona Churchilla. Oznámila to Bank of England (BoE).
Banka v březnu rozhodla, že na budoucích bankovkách již nebudou vyobrazeni slavní Britové, ale domácí divoká zvířata. To vyvolalo zděšení u politiků napříč politickým spektrem a spekulace, že centrální banka se chce vyhnout kontroverzím kolem historických osobností.
BoE uvedla, že díky změně budou její bankovky výraznější a obtížněji padělatelné. Jejich výběru předcházela veřejná konzultace, v níž lidé vybírali z několika kategorií obrazových motivů. Do hlasování o výběru z 18 zvířat, která centrální banka představila v červnu, se zapojilo téměř půl milionu lidí.
Nejoblíbenějším živočichem v užším výběru se stal čmelák zemní. Následovali sova pálená a ježek západní. Další místa obsadili liška obecná a ledňáček říční, BoE však vybrala jako čtvrté zvíře papuchalka severního, aby na seznamu nechyběl mořský tvor.
Hlavní pokladní BoE Victoria Clelandová uvedla, že je potěšena, že se hlasování na stránkách banky ohledně motivů bankovek zúčastnilo téměř půl milionu lidí. To podle ní ukazuje, že hotovost stále hraje důležitou roli.
Obliba hotovosti klesá
Používání hotovosti v Británii v posledních letech prudce kleslo. Přispěla k tomu hlavně pandemie nemoci covid-19, kdy téměř všichni maloobchodníci začali přijímat bezkontaktní platby kartou nebo prostřednictvím chytrých telefonů. V roce 2024 bylo hotově uhrazeno méně než deset procent plateb. Obchodní sdružení UK Finance ale očekává, že se tento pokles zastaví, protože malé procento Britů dává jednoznačně přednost používání hotovosti.
Na nových bankovkách bude i nadále vyobrazen panovník. Jako první by měla být nahrazena pětilibrová bankovka s Churchillovým portrétem, která byla vydána v roce 2016. Následovat bude desetilibrová bankovka se spisovatelkou Jane Austenovou, dvacetilibrová s malířem J. M. W. Turnerem a padesátilibrová s matematikem Alanem Turingem.