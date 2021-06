Města lákají k ochutnání genia loci. „Bezpečně“ přímo v ulicích

Pandemie zasadila turistickému ruchu tvrdou ránu. Lidé, když už vůbec někam, tak mířili do přírody, respektive všude tam, kde to považovali z hlediska covidu za bezpečné –⁠ a do této kategorie rozhodně města v očích turistů nespadala. Zvláště citelně poznamenala proto především ta, která jsou považována za návštěvnické perly a pro která jsou proto příjmy z turismu naprosto zásadní.

Minulou sezonu ohlásily takové propady návštěvnosti a souvisejících služeb jako nikdy za poslední desítky let před tím. „Při kompletním uzavření klesla návštěvnost o sto procent,“ shrnula jednoduše důsledky vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu kutnohorského úřadu Monika Pravdová.

Podobné propady ohlásila i další turistická centra. Například zatímco v roce 2019 do Českého Krumlova zavítaly dva miliony hostů, loni to bylo pouze šest set tisíc. Návštěvnost Prahy se propadla na 2,2 milionu turistů, zhruba čtvrtinu předchozího roku, u Olomouce byl propad ve výši 57,4 procenta a u Brna více jak šedesát procent. Úbytek zahraničních hostů byl ve všech případech minimálně sedmdesátiprocentní.