Daň z příjmu by měla být 15 procent, sněmovní výbor podpořil návrh Babiše

Část opozice i koaliční ČSSD ale argumentuje, že rozpočet přijde o zhruba 90 miliard korun. „Máme za to, že takováto razantní změna se nemá dělat v rámci pozměňovacího návrhu, rozpočtové dopady jsou obrovské,“ upozornil poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Peníze z hazardu

Vláda mimo jiné spoléhá na příjmy z hazardu. Hlasy ANO a lidovců prošel v rozpočtovém výboru návrh poslance Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL). Ten navrhuje zvýšit daň zejména loterijním firmám, a to o 20 procent. „Je to otázka hlavně toho, jak to vypadá v rámci zemí Evropské unie, tam ten průměr je přes 60 procent,“ dodal Bělobrádek.