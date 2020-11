Premiér, vicepremiér a dva poslanecké návrhy. Koaliční strany se sváří nad sazbou daně z příjmů

Ve středu by měl rozpočtový výbor sněmovny projednat návrh státního rozpočtu a věnovat se i daňovým parametrům po zrušení superhrubé mzdy. Poté by měl vydat své doporučení poslancům pro první čtení rozpočtu.

V něm sněmovna schvaluje základní parametry rozpočtu, tedy jeho příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání. Pokud je schválí, můžou poslanci už jen přesouvat peníze uvnitř rozpočtu. Celá sněmovna by se měla rozpočtem poprvé zabývat 11. listopadu. Návrh rozpočtu není možné zamítnout, je pouze možné ho vládě vrátit k přepracování.

Ekonomka: Pomoc lidem s vysokými příjmy

Ekonomka z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Praha a CERGE-EI Klára Kalíšková v pořadu Devadesátka ČT24 kritizovala, že navržené změny nejsou dobře komunikované. Za problém pak považuje hlavně to, že obě varianty disproporčně pomáhají lidem s vysokými příjmy.

Méně disproporční je podle ní Hamáčkův návrh, který pomáhá zvyšovat daňovou progresi a více pomáhá i lidem s nižšími přímy, kteří jsou v krizích hlavně ohroženi. Zároveň upozornila, že asi 15 procent poplatníků s nejnižšími příjmy neplatí nic a navrženou změnu nepocítí.

Podle ní by vláda měla spíše přemýšlet, kam dávat do ekonomiky peníze, než nyní zbytečně vytvářet díru v rozpočtu. Podle ní by se neměla v současné krizové situaci snažit za každou cenu naplnit své programové prohlášení o zrušení superhrubé mzdy.

Nelehká situace mzdových účetních

Prezidentka Komory daňových poradců ČR Petra Pospíšilová uvedla, že letos vláda přichází se změnami v daních ještě později, než tomu bývalo v minulých letech. Upozornila, že pokud budou přijaty až koncem prosince a začnou platit od ledna, nastane obtížná situace pro mzdové účtárny a zpracování mezd.

„Čas na implementaci změn do systému pro výpočet mezd je velmi krátký,“ řekla s tím, že bude méně času otestovat a prověřit přenastavení mzdových softwarů. Doplnila, že změny pomohou hlavně zaměstnancům s průměrnými a vyšším příjmy. Firmy by tuto situaci uvítaly z pohledu toho, že by tak mohly svým zaměstnancům zafixovat mzdy na současné úrovni.

Podpoří návrhy spotřebu, nebo úspory?

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) vidí smysl chystaných změn v podpoře spotřeby. Dodala, že by šlo o změnu na dva roky a pomohlo by to také při sestavování rozpočtu na rok 2022.

Místopředsedkyně STAN Věra Kovářová uvedla, že před dvěma lety by bylo zrušení superhrubé mzdy dobrou zprávou. Dnes je však jiná situace. Zmínila také, že Babišův návrh by znamenal výpadek příjmů nejen pro státní rozpočet, ale také každoroční propad v ropočtech obcí a krajů. Proto STAN navrhuje změnit rozpočtové určení daní tak, aby se tento výpadek vynuloval.

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda kritizoval, že chystané změny nejsou předvídatelné a jasné a chystají se na poslední chvíli. Výpadek v příjmech podle něho nesmí rozvrátit veřejné finance. Dodal, že lidé s příjmem nad 100 tisíc korun měsíčně nepotřebují pomoc.

Místopředseda hospodářského výboru Martin Kolovratník (ANO) řekl, že chystané změny mají pomoci ekonomice tím, že zaměstnanci vrátí ušetřené peníze zpět do ekonomiky. Věří tedy, že když lidem zůstane více peněz, nebudou tolik střádat, ale budou mít chuť je vrátit do ekonomiky. Kritizoval, že Hamáčkův návrh neobsahuje závazek, že tři čtvrtiny zaplaceného pojistného si mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dát do výdajů. To by podle něj znamenalo pro podnikatele fakticky zvýšení daní.

Šmarda na to reagoval, že je možné například zvýšit odpočitatelné položky.