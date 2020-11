Koalice se nedohodla na zavedení daňových sazeb po plánovaném zrušení superhrubé mzdy

ANO a ČSSD se dohodly, že superhrubou mzdu zruší, nenašly ale shodu na následném nastavení daní. Hamáček v neděli uvedl, že předložení vlastního návrhu nepovažuje za porušení koaliční smlouvy.

„Každopádně jsme se dohodli, že celý týden do příštího pátku, kdy bude třetí čtení daňového balíčku, využijeme k dalším jednáním,“ řekla v úterý Schillerová. Podle ní je návrh premiéra Babiše výhodnější i pro nízkopříjmové skupiny. Dodala, že návrh Hamáčka je v rozporu s programovým prohlášením vlády. Hamáčkův návrh podle ministryně totiž neobsahuje závazek, že tři čtvrtiny zaplaceného pojistného si mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dát do výdajů. To by podle ní znamenalo pro podnikatele fakticky zvýšení daní. „Navrhuje (poznámka: Hamáček) sice také zvýšit slevu na dani, ale to zdaleka nekompenzuje to navýšení daní,“ dodala.

Nyní se daň z příjmu zaměstnanců vypočítává jako 15 procent ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zvýšená o odvody zaměstnavatele. Efektivní zdanění pro zaměstnance tak nyní činí 20,1 procenta. Babiš navrhuje zdanit hrubou mzdu sazbou 15 procent a u příjmů zhruba nad 140 tisíc korun měsíčně doplnit sazbu 23 procent. Hamáček obdobně navrhuje sazby 19 a 23 procent a zároveň zvýšit o 200 korun měsíčně daňovou slevu na poplatníka.