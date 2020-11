Babišův návrh na zrušení superhrubé mzdy poškodí kraje a obce, bojí se Hamáček. Odmítl, že by porušil koaliční dohodu

To Jan Hamáček odmítl. Domnívá se, že samostatně výdělečně činné osoby budou platit paušální daň, proto se jich jeho návrh vůbec nedotkne. Ve srovnání s Babišovou verzí považuje svůj návrh za šetrnější z pohledu státního rozpočtu. Pokud by se daně platily tak, jak navrhuje předseda vlády, došlo by k výpadku 90 miliard ročně (z Babišova pozměňovacího návrhu vyplývá, že by byl výpadek asi o deset miliard nižší) a Hamáček tvrdí, že stanovení spodního pásma na 19 procent by vedlo pouze k patnáctimiliardovému výpadku.

přehrát video Otázky Václava Moravce: Rozhovor s Janem Hamáčkem

Snížit daně je podle Schillerové potřeba Hamáček má s patnáctiprocentní sazbou problém proto, že mu politici ANO neřekli, jak by chtěli chybějící peníze ve státním rozpočtu vynahradit. „Navrhli jsme nějaká řešení a žádné řešení nebylo přijato. Ministerstvo financí přišlo s tím, že nemá řešení kromě toho, že si na to půjčíme. Z mého pohledu v situaci, kdy rozpočet není v dobré kondici, si ještě půjčit 90 miliard, abychom mohli snížit daně, a rozpočet zdestruovali, není rozumný nápad,“ míní. Dodal, že takový výpadek daňových příjmů by měl dopad i na kraje a obce. „Podle mě by v celé řadě případů nebyly schopny sestavit své rozpočty,“ podotkl. Ministryně Schillerová je naopak s tím, že bude ve státním rozpočtu méně peněz a budou se muset kvůli zrušení superhrubé mzdy změnit rozpočtová pravidla, smířena. „Chceme-li se bavit o snížení daní zaměstnanců – a já říkám, kdy jindy než teď, v nejtěžší krizi srovnatelné s 30. lety minulého století – tak se budeme nejdřív muset bavit o rozvolnění fiskálních pravidel,“ řekla Schillerová ve sněmovně. Jan Hamáček však dal najevo, že si myslí, že případné výraznější snížení daní při schválení Babišova návrhu by bylo jenom dočasné. Příští vláda by se podle něj ocitla v bezvýchodné situaci a musela by „razantně a radikálně zvyšovat daně“. Ministryně financí ale také Hamáčkův návrh zpochybnila kvůli navrhovanému zvýšení slevy na poplatníka o 200 korun. „Chtěla bych upozornit, že každá stokoruna slevy na poplatníka znamená více než pět miliard. Když by to bylo 200 korun, tak je to deset miliard,“ vyčíslila.

Odkaz Babiš navrhl zrušit superhrubou mzdu a zavést sazby 15 a 23 procent

Začalo s tím ANO, brání Hamáček svůj návrh. Podle opozice se musí koalice dohodnout Obě vládní strany se přou i o to, zda někdo porušil koaliční smlouvu, ze které vyplývá, že by daňové změny měly do sněmovny jít pouze, když se na nich shodne koalice. Jan Hamáček odmítl, že by to byl on, kdo předložením konkurenčního návrhu na zrušení superhrubé mzdy dohodnutá pravidla porušil. „Pokud někdo porušil programové prohlášení vlády, tak je to pan předseda vlády. Svůj poslanecký návrh podal jako první a rozhodně na něm nemá podpis sociální demokracie. S poslaneckými návrhy začalo hnutí ANO,“ konstatoval Hamáček.