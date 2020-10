Zaměstnanci možná získají ze zrušení superhrubé mzdy méně, než vláda původně chtěla

Podle výpočtů ministerstva financí by při snížení daní z 20 na 19 procent každý rok vypadlo z veřejných rozpočtů (tedy státního rozpočtu, rozpočtu obcí a rozpočtů krajů) celkem 22,3 miliardy korun. Při radikálnější variantě, s 15 procenty, by činil tento výpadek každý rok 74 miliard.

Nyní–- po uzavření části ekonomiky – mluví jeho vicepremiéři Alena Schillerová a Karel Havlíček (oba nestraníci za ANO) jinak. Vláda by se podle nich měla kvůli rozpočtovým dopadům vrátit k programového prohlášení. To znamená k 19 procentům z hrubé mzdy.

V srpnu se vládní koalice dohodla na zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu. Zároveň by zůstala sazba 23 procent pro lidi s příjmem nad zhruba 139 tisíc korun měsíčně.

„Vzhledem k tomu, že jsme ve druhé vlně, já už vidím, že je celá řada nových výdajů, které se začínají objevovat, tak každá varianta, která bude vůči rozpočtu úspornější, je pro mě jako pro ministryni financí lepší,“ řekla Schillerová.

Na dotaz, zda tedy bude prosazovat spíše 19 procent, odpověděla: „Já o tom povedu debatu.“

Také Havlíček v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce připustil, že by se z ekonomických důvodů přikláněl k sazbě 19 procent. Na tuto variantu by však doplatili živnostníci, proto by chtěl u nich postupovat jinou cestou, aby se tak nestalo.

Šéf druhé koaliční strany ČSSD Jan Hamáček k tomu řekl, že je to jedna z možností, o které se bude jednat. „Ty konkrétní kontury budou záviset na vývoji státního rozpočtu a samozřejmě situace není dobrá,“ dodal.

Tisíce, či stovky pro zaměstnance měsíčně navíc?

Kabinet si od zavedení 15procentní sazby z hrubé mzdy sliboval, že by lidem vzrostly čisté platy měsíčně až o tisíce.