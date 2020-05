Vzájemná pomoc. Firmy místo propouštění dočasně přidělují své pracovníky jinému zaměstnavateli

Přes portál Hospodářské komory nyní firmy nabízejí jiným podnikům lidi hlavně ze stavebnictví, skláren a služeb. Takových inzerátů je v současné době zhruba 5600. Podniky naopak poptávají 1200 zaměstnanců. „Myslím, protože je to elektronická platforma, že to bude fungovat do té doby, dokud o to bude zájem a poptávka. Na jednu stranu bych řekl, že si přeji, aby to bylo co nejkratší dobu, protože když se rozběhne ekonomika, trh práce by měl fungovat normálně,“ uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Podle ukrajinského velvyslance odjelo z Česka domů zhruba 20 tisíc pracovníků. České ministerstvo zahraničí v pátek informovalo, že české zastupitelské úřady na Ukrajině začínají znovu přijímat žádosti o víza. Zaměřují se především na udělování víz pro sezonní pracovníky. O víza mohou také žádat vysoce kvalifikovaní pracovníci a pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a ve vědeckém výzkumu. „Cílem je pomoci především českému zdravotnictví a zemědělství, kde akutně chybí právě sezonní zaměstnanci,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).