Pokračuje jízda do zdi, nebude na důchody, varuje Kalousek. Kolega rád straší, oponuje Dolejš

Dluh veřejných financí by především kvůli stárnutí populace při zachování stávajícího nastavení daňové politiky a výdajů dosáhl v roce 2068 až 230 procent hrubého domácího produktu (HDP). To je více, než nyní vykazuje jakákoli země Evropské unie včetně Řecka. Národní rozpočtová rada to uvedla ve zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.

„O nezbytnosti penzijní reformy a s tím spojené reformy zdravotního pojištění, to jsou dva problémy spojené se stárnutím populace, o tom se mluví dvacet let. Jediné vlády, které se opovážily začít s některými reformními kroky ve zdravotním i penzijním pojištění, byly naše vlády, Topolánkova a Nečasova,“ komentuje to Miroslav Kalousek.

Kalousek: Reformy jsou nepopulární, populistická vláda je nepředloží

Další vláda podle něj reformy zrušila, aniž by nabídla alternativní řešení, a stejná situace trvá i dnes. „Nebyli schopni k žádnému našemu reformnímu kroku nabídnout vůbec žádnou alternativu a pokračuje jízda do zdi,“ říká bývalý ministr financí.

„Tahle vláda žádnou reformu nepředloží, to je velmi jednoduché. Ty reformy můžou být různé, ale mají-li být účinné, tak pro ně musí platit: víc osobní spoluúčasti každého účastníka a víc osobní odpovědnosti. To je politicky strašně nepopulární a tohle je populistická vláda a ta nic takového nepředloží,“ tvrdí Kalousek.

Dnešní dvacátníci a třicátníci se podle něj mají bát, že stát nebude mít dostatek finančních prostředků na jejich důchody. „Měli by slyšet naprosto jasnou informaci: zapomeňte na to, že až vy půjdete do důchodu, že by mohly být důchody na úrovni čtyřiceti procent průměrné mzdy, jako jsou dneska,“ varuje předseda poslaneckého klubu TOP 09.

Dolejš: Zvyšovat spoluúčast může jenom část společnosti

Poslanec KSČM Jiří Dolejš ale oponuje: „Nesouhlasím už v tom základním. Zvyšovat spoluúčast lidí může jenom část společnosti, to je bonus, který si mohou dovolit kapitálovým spořením. Většina společnosti musí být garantována státním systémem, a ten se musí stabilizovat jak parametrickými změnami, tak péčí o příjmovou základnu.“

„Kolega Kalousek rád straší,“ pokračuje Dolejš, který byl také hostem pořadu Události, komentáře. „To je na úrovni melodramatu, jako když před osmi lety rozdával složenku, že skončíme jako Řecko.“

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil vytváření zprávy k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí na 50 let dopředu za neseriózní. Národní rozpočtová rada by měla podle něj prezentovat veřejnosti své závěry pouze jako odborný názor, ne jako daný fakt a děsit lidi. Samotná rada ale v úvodu zprávy mimo jiné píše, že je hlavním cílem zprávy, „aby scénář, který je jejím výsledkem, nakonec nebyl naplněn“.