Bílé Vánoce jsou k vidění čím dál méně. Ale ani dříve nebyl sníh na svátky samozřejmostí

Do Štědrého dne zbývá necelý měsíc. Dlouhodobý výhled počasí Českého hydrometeorologického ústavu sice tak daleko ještě nedosahuje, meteorologové ale již dokážou odhadnout, jak bude vypadat začátek zimy. Počasí, které zimu připomíná, již zavládlo alespoň částečně na horách, zatím se ale nelyžuje. Vhodné podmínky pro výrobu technického sněhu by mohly nastat příští týden, měsíční výhled naznačuje, že těsně před svátky bude chladněji, než je obvyklé, a tak by podmínky pro Vánoce alespoň částečně bílé mohly nastat.