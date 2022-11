Dvoudenní volby považujeme za historický relikt, sdělil Rakušan. Chce prosadit změny

S hlasováním on-line či poštou nepočítá zákon o elektronizaci správy voleb, který chce ministerstvo vnitra prosadit ve vládě do konce ledna. K novinkám naopak patří zavedení jednoho volebního dne místo dvou; lidé by mohli hlasovat vždy v pátek od 7:00 do 22:00. Zákon by měl platit od ledna 2026.