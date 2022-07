Voliče čekají změny, třeba jednodenní hlasování. Letos to však bude ještě „postaru“

Volby dnes probíhají tak, že se volební místnosti otevřou poprvé v pátek ve 14:00 a zavřou ve 22:00. Poté komise volební místnost zamkne, aby se k urně s hlasovacími lístky nikdo nedostal, a to až do sobotních 8:00, kdy začíná druhý volební den. Volby končí ve 14:00.

Právě i kvůli tomu politici zvažují, že by se místo dvou dnů volilo už jenom jeden. „Já jsem pro jeden den voleb, zatím se spíš přikláním k tomu, že by to mohl být pátek, na druhou stranu je to velká diskuze,“ uvedl ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

Politici se ale zatím na konkrétní podobě jednoho hlasovacího dne neshodnou. Jde právě o to, o který den by mělo jít, shoda však není ani na tom, jak dlouho by se mělo hlasovat. „Nelíbí se mi jako hlasovací den pátek. Vzhlížím spíše k Rakousku a jejich volební neděli, ale je to detail. Obecně to pro lidi znamená, že to budou mít složitější, bude se jim hůř dostávat k volbám,“ komentoval předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO).

Snažší podávání kandidátek i vydávání voličských průkazů

Novela zákona o správě voleb počítá i s dalšími změnami. Snazší má být například i podávání kandidátních listin. Kromě toho má vzniknout také elektronický rejstřík, který zjednoduší vydávání voličských průkazů.