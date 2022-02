Na podzim budou senátní volby, rozhodnou o třetině horní komory

Senátní volby se uskuteční pravděpodobně počátkem října (přesný termín ještě musí stanovit prezident). Do horní komory se volí většinovým systémem. První kolo bude souběžné s komunálními volbami, druhé kolo týden po něm. Své senátory budou vybírat voliči v 27 obvodech. Nejvíce z těchto křesel nyní patří senátorům z klubů STAN a KDU-ČSL, shodně po sedmi.

ODS obhajuje jen tři křesla (jedno ještě TOP 09, která má s občanskými demokraty společný klub) z 27, které teď v Senátu má, ale dvě z nich jsou pro stranu obzvlášť důležitá. Jedno patří předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi, další místopředsedovi Jiřímu Oberfalzerovi.

Dvě ze tří zbývajících parlamentních pozic, které jí po neúspěchu ve sněmovních volbách ještě zbývají, se pokusí udržet ČSSD. Tři křesla obhajuje také ANO, které má nyní se sociálními demokraty a některými dalšími senátory společný klub.

Velmi důležité budou letošní senátní volby pro lidovce. Před šesti lety byli prakticky vítězi voleb a sedm křesel, která tehdy získali, představuje přes polovinu nynějšího složení klubu. Post obhajuje mimo jiné první místopředsedkyně strany Šárka Jelínková, která s důrazem na své postavení v Senátu dokonce odmítla vládní křeslo. Do vlády naopak vstoupila Anna Hubáčková, které rovněž letos skončí mandát v horní komoře.

Na Starosty by eventuální ztráta všech sedmi křesel, jež obhajují, sice nedopadla tak tvrdě jako na KDU-ČSL, ale podobně jako v případě občanských demokratů obhajují posty některé jejich výrazné osobnosti včetně dvou místopředsedů Senátu – Jiřího Růžičky a Jana Horníka.

Vládní strany udrží většinu, i kdyby drtivě prohrály

Nynější volby nemohou změnit poměry v Senátu takovým způsobem, že by vládní strany přišly o většinu. Nyní je jejich převaha tak výrazná (ze zařazených senátorů 70 ku 9, započítáme-li mezi koaliční i klub SENÁTOR 21 a Piráti, případně 63 ku 16 bez něj), že by ji nezvrátila ani případná ztráta všech obhajovaných křesel. V tom případě by vládním stranám zbylo 50 (respektive 45 bez klubu SEN21 a Pirátů) senátorů v 81členné horní komoře. Koalice by se ale ocitla na hraně ztráty ústavní většiny. Tu představují tři pětiny přítomných senátorů, při plném obsazení je k ní potřeba 49 hlasů.