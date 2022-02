Senát dokázal ušetřit miliardy, cestu k srdcím voličů však nenachází

Přesto, že Senát nejednou významně zasáhl do jejich životů, však voliči projevují minimální zájem o volbu jeho členů. Ukázali to, už když vybírali senátory vůbec poprvé v roce 1996 – a bylo to také naposled, kdy volili všech 81 zákonodárců současně. Zhruba třetinová volební účast v následujících letech kolísala, ale zejména druhá kola se nadále nesou ve znamení znuděných členů volebních komisí a osaměle se trousících voličů, jichž chodí k urnám slabá pětina.