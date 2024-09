Občas to bez kumulace funkcí nejde, říká Havlíček

„Můžeme získat až sedm nebo osm hejtmanských postů, samozřejmě ještě dochází k finálním jednáním, ale nevypadá to špatně,“ řekl v Interview ČT24 místopředseda ANO Karel Havlíček. Hnutí se podle něj chce ideálně vyhnout kumulaci funkcí, ale přiznává, že to ve všech případech nebude možné. Pokud se ANO dostane do vedení Středočeského kraje, je připraven nastoupit do zastupitelstva, předeslal. Ve volbách získal dvanáct tisíc preferenčních hlasů. „Hejtmanem být nechci, voliči tohle vědí a chtěli mi jen vyjádřit podporu,“ myslí si Havlíček.