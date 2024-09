Politologové vypíchli dopad voleb na Piráty, ODS, Stačilo! či Přísahu

Piráti získali mandáty pouze v zastupitelstvu Plzeňského kraje. Republikové předsednictvo proto dnes dalo k dispozici své funkce. Politologové ale varují před tím, že ani výměna vedení nemusí znamenat obrat k lepšímu. „Začínají bojovat o holou existenci. Problém je, že nemají profilované osobnosti. Pirátská bárka je zdecimovaná a vůbec nevím, kde by teď měli nabrat nějakou personální posilu,“ uvedl Ladislav Mrklas z pražské Vysoké školy CEVRO.

Ve hře může být podle některých politologů odchod Pirátů z vlády, které by stále zůstala v Poslanecké sněmovně většina 104 hlasů. Piráti by se tak mohli před sněmovními volbami v příštím roce od vládní politiky trochu distancovat. „Kabinet by to teď nepoložilo. Do budoucna by ale pro strany vládní koalice mohl být problém, pokud by se Piráti do sněmovny nedostali. Bez nich by případně další koalici skládali těžko,“ usoudil Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.