Hnutí STAN ve středních Čechách dalo SPOLU novou nabídku, hejtmana si ale chce nechat

„Jan Skopeček (lídr koalice SPOLU ve Středočeském kraji) by chtěl funkční a stabilní koalici. V případě, že by se spojili s hnutím STAN, zmínil, že by to byla těsná nadpoloviční většina, tedy 33 mandátu v 65členném zastupitelstvu. Znovu připomněl nabídku od hnutí ANO, kterou je mimo jiné post hejtmana. Řekl, že jim (SPOLU) nejde o funkce, ale o stabilní fungování Středočeského kraje,“ uvedla redaktorka ČT Kristýna Posekaná.

„Nechtěla bych to víc konkretizovat. Myslím si, že ta nabídka je zajímavá, je to maximum, co jsme byli teď schopni a ochotni dát, a musejí to nejdřív probrat všechny jednotlivé strany a musí si říct, zda je to pro ně akceptovatelné,“ dodala hejtmanka.

„Když jednáme se STAN, tak víme, že ta většina je velmi křehká, takže pokud budeme v těch jednáních dále pokračovat, a měla by být úspěšná, tak se musíme bavit i o tom, jak tu stabilitu ve středních Čechách zabezpečit,“ uvedl Skopeček.

Další schůzka SPOLU a STAN bude příští pondělí, podle Peckové je to na základě požadavku SPOLU. Koalice musí podle ní nabídky, které obdržela nejen od STAN, ale i od ANO, nejdříve probrat. „Do příštího týdne do pondělí to vypadá, že se zatím ještě nedozvíme, v jakých rukou bude Středočeský kraj. Jednotlivé strany mají své orgány a jejich zasedání až koncem tohoto týdne,“ řekla Pecková.