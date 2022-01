Další škrty v platech státních zaměstnanců. Ministři projednávají propouštění už v tomto roce

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je pravděpodobné, že v roce 2022 se bude objem platů snižovat. „Myslím, že pokud ten závazek myslíme vážně a něco napíšeme do programového prohlášení, tak tomu programovému prohlášení musí odpovídat všechny rozpočty, včetně rozpočtu na rok 2022,“ uvedl.

Ministři vybírají ze dvou základních variant úspor. Počítají s provozními škrty i odložením některých investic. Jednání mezi ministrem financí Stanjurou a jednotlivými členy vlády v těchto dnech vrcholí. Ministři teď diskutují i o novém plánu: ušetřit další miliardy na platech státních zaměstnanců. Tentokrát i díky propuštění lidí, které už stát nebude potřebovat.

„Pokud máme ve svém programovém prohlášení závazek, že například snížíme počet státních úředníků, tak se to na objemu prostě projevit musí. Jinak bychom závazek nesplnili,“ míní Stanjura.

Opozice škrty kritizuje

Původní návrh státního rozpočtu, který loni na podzim předložila ještě Babišova vláda, počítal s tím, že na platy státních zaměstnanců půjde přes 252 miliard. Po zmrazení platů státních úředníků či soudců a po zpomalení růstu platů policistů nebo hasičů klesla částka na 247 miliard. Vláda chce ale ušetřit ještě víc.

„Za čtyři roky tohoto volebního období chceme dokázat snížit počty úředníků o deset procent a prostě v letošním roce už začínáme,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Plán škrtat ve výdajích kritizuje opozice. „Ať to udělají jakkoli, doplatí na to lidé. A to je to, co pětikoalice deklarovala, že neudělá, že na to nebudou doplácet lidé,“ myslí si exministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Ve středu kvůli rozpočtu zasedne tripartita

Ministři budou o úsporách za 80 miliard korun ve Strakově akademii znovu jednat v pondělí večer. V úterý má návrh státního rozpočtu na letošní rok projednat koaliční rada a ve středu zasedne tripartita. Na ní mají nový státní rozpočet posoudit zástupci zaměstnavatelů a odborů.

A právě největší odborová centrála plán na snížení počtu státních zaměstnanců a na související pokles plánovaného objemu platů ostře kritizuje. „V prvé řadě, pokud chtějí skutečně propouštět, tak ať zruší agendy, které stát vykonává. To je fér. Ale snižovat tam, kde už teď jsou podstavy nebo ohrozit tím bezpečnost nebo ohrozit tím budoucí ekonomiku, to je docela vážné,“ uvádí předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.