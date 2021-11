Pondělních více než čtrnáct tisíc nových případů covidu je v prvním pracovním dni týdne rekordních

Situace ve vyškovské nemocnici se podle jejího ředitele Zdeňka Horáka přes noc mírně zlepšila. „Včera bylo obsazeno 77 standardních lůžek, k dnešku je to 75. Lůžek na oddělení JIP máme dvanáct. Ta byla ke včerejšku obsazena všechna, pomohla nám ale Fakultní nemocnice Brno, která nám převzala jednoho pacienta,“ řekl v úterý ráno s tím, že opět zasedne krizový štáb nemocnice. „Budeme znovu řešit možnost navýšení kapacit, i když už to bude opravdu za cenu drastického omezení plánované nebo ostatní péče,“ upozornil.

Vážná situace je například v nemocnici ve Vyškově, která měla v pondělí poslední tři standardní lůžka, na jednotce intenzivní péče dokonce žádné. Od tohoto týdne v nemocnici pomáhají hasiči i vojáci. Podle redaktora ČT Michala Čejky by měli hasiči pomáhat měsíc, vojáci zhruba dva týdny. „Ovšem s tím, že jejich působení v nemocnici se může prodloužit,“ dodal.

Na sto tisíc obyvatel v Česku připadá rekordních 1029 nově odhalených případů covidu za posledních sedm dní. Před týdnem to bylo o 290 případů méně.

Kdo má nárok na monoklonální protilátky?

Už více než šest a půl tisíce lidí v Česku dostalo monoklonální protilátky. V posledních týdnech se zájem o ně výrazně zvýšil. Podle lékařů jsou velkou pomocí v boji s těžkým průběhem nemoci, podmínkou však je, aby byly podány včas.

„Nejlepší cesta je kontaktovat co nejdříve svého praktického lékaře. Pacient, který je pozitivní (po provedení PCR testu), musí do deseti dnů od začátku příznaků choroby dostat monoklonální protilátky. Skutečně ten limit je takto krátký. Je to strašně důležité, pokud je ten pacient rizikový či není nebo nemůže být očkován,“ uvedla praktická lékařka Lucie Jordáková.

Na monoklonální protilátky má nárok očkovaný i neočkovaný pacient, pokud už mu bylo 65 let. V některých případech se však může jednat i o mladší osoby. „Nad 55 let je to pacient s kardiovaskulárními chorobami, s nějakou respirační infekcí, obézní pacient, čili má BMI nad 30. Další kritéria, která nejsou spojena s věkem, jsou hlavně obezita –⁠ BMI nad 35, diabetes, kardiovaskulární onemocnění, imunodeficit, porucha ledvin či porucha jater,“ uvedla Jordáková.

Představitelé budoucí vlády budou jednat s hejtmany o epidemii

O situaci kolem epidemie koronaviru budou během úterý jednat předsedové stran pětikoalice –⁠ SPOLU s Piráty a STAN. K videokonferenci přizvou zástupce všech krajů. Představitelé budoucí vládní koalice chtějí znát mimo jiné jejich stanovisko na případné vyhlášení nouzového stavu. O stejné věci budou s hejtmany již ráno jednat zástupci současné vlády v demisi včetně premiéra Andreje Babiše (ANO).

Předseda STAN a kandidát na ministra vnitra Vít Rakušan upozornil, že jsou hejtmani, kteří stav nouze nepovažují za nutný. Zmínil například hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka (Piráti a STAN) nebo středočeskou hejtmanku Petru Peckovou (STAN). Rakušan se podobně jako ministr vnitra v demisi Jan Hamáček (ČSSD) domnívá, že pro vyhlášení nouzového stavu nejsou nyní splněny zákonné požadavky.