Co se v pondělí změní: Testy budou potřeba ve školách i práci, v restauraci nepostačí

Na rozdíl od jara se povinné testy budou týkat pouze neočkovaných, respektive těch, kdo nemají doklad o prodělání nemoci v posledních 180 dnech. Vláda ale uvažuje o tom, že by příštím krokem mohlo být i plošné testování očkovaných zaměstnanců ve věku nad 60 let.

Režim by měl být podobný jako na jaře. Tentokrát se však bude testování hned týkat všech firem (včetně státních či obecních organizací), zatímco na jaře se testovalo nejprve jen ve větších podnicích nad 250 zaměstnanců a na menší zaměstnavatele se rozšiřovalo postupně.

Od pondělí začne plošné testování ve školách i v zaměstnání. Testování v zaměstnání zatím vláda oznámila, ovšem s tím, že ho formálně schválí až v pátek. Detaily tedy teprve upřesní. Jisté zatím je, že se zaměstnanci budou testovat nejméně do konce února.

Výsledkem podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) má být konec plošného posílání celých tříd do karantény při nákaze jednoho žáka.

Plošné testování ve školách vláda schválila již v pondělí. Původně sice jen na dva týdny, nyní však počítá s pokračování až do konce února. Jisté již je, že v základních a středních školách budou žáci používat antigenní samotesty, které zajišťuje stát a hasiči je již začali rozvážet, a to jednou týdně.

Zřejmě bude na volbě zaměstnavatele, jakým způsobem se bude testovat – zda antigenními samotesty, zda zařídí odborný odběr pro vyšetření přítomnosti antigenu viru SARS-CoV2, případně i PCR vyšetření. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) ale předpokládá, že vesměs firmy použijí samotesty. Sehnat si je budou muset samy s tím, že jim na ně stát přispěje, a to 60 korunami na jedno vyšetření.

Kromě základních a středních škol budou testy povinné i pro některé vysokoškoláky, ale ne ve školách – alespoň ne z vůle vlády, může o tom však rozhodnout vedení školy – nýbrž na kolejích. Test budou muset předkládat pouze neočkovaní studenti, a to jednou týdne. Postačí antigenní test.

Použitelnost výsledků testů

I když bude testování ve školách i v zaměstnání povinné, jeho výsledky budou použitelné pouze k tomu, že člověk – bude-li negativní – bude moci opravdu pracovat či se učit. Uznávání testů jako dokladu bezinfekčnosti po neděli skončí. Původně vláda počítala s tím, že se budou dál uznávat i PCR testy, ale nakonec rozhodla, že bude potřeba být proti covidu-19 očkován nebo mít doklad o prodělání nemoci v uplynulých šesti měsících.

Režim O-T-N (očkování-test-prodělaná nemoc), který se od 22. listopadu změní v O-N, se týká restaurací a barů, kulturních a sportovních akcí, dalších hromadných akcí nad 20 osob, služeb jako kosmetika či kadeřnictví, bazénů, koupališť, wellness, skupinových prohlídek s nejméně 20 účastníky a také tance a sborového zpěvu. PCR testy i testy antigenní (nikoli však samotesty) se budou dál uznávat při návštěvách v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb, při nástupu do lázeňské péče nebo při volbách do správních orgánů právnických osob.