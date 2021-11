Vláda jedná o plošném testování ve školách. Vojtěch s Válkem proberou i konec uznávání testů v restauracích

Plošné testování na covid-19 ve školách a také na pracovištích doporučila jako správný způsob, jak reagovat na rychle sílící epidemii, Mezioborová skupina pro epidemické situace. Ta vznikla jako poradní orgán ministerstva zdravotnictví a funguje dál i poté, co s ní ministerstvo přestalo spolupracovat. Její předseda Petr Smejkal je také členem vládní rady pro epidemické situace.

O konci uznávání testů v restauracích bude jednat Vojtěch s Válkem

Vláda v demisi kromě plošného testování školáků, které by měla schválit na pátečním jednání, chce také omezit roli testů jako průkazu bezinfekčnosti. Podle premiéra v demisi by to mohla schválit v úterý, je ale několik variant, jak se k této možnosti postaví. V úvahu připadá takzvaná rakouská či bavorská varianta – tedy povolit nadále vstup do restaurací, divadel či na hromadné akci pouze lidem očkovaným či po prodělaném covidu – nebo také jen konec uznávání antigenních testů a případně také snížení přípustného podílu lidí prokazujících se pouze testem na hromadných akcích.