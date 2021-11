Vláda podle Babiše chystá další testování ve školách, uvažuje o omezeních pro neočkované

Andrej Babiš po čtvrtečním jednání kabinetu prohlásil, že v pátek vláda projedná nová protiepidemická opatření a ta mohou být zásadní. V rozhovoru pro Blesk pak upřesnil, že by se mělo uskutečnit další celostátní plošné testování ve školách, a to 22. a 29. listopadu.

S koalicí, která sestavuje nový kabinet, by chtěl Babiš dohodnout přesnou podobu opatření platných od pondělí 29. listopadu. Hovoří se o takzvaném rakouském modelu. Zřejmě se tedy lidé, kteří nedostali vakcínu ani v posledním půlroce covid-19 neprodělali, nebudou moci účastnit hromadných akcí. V úvahu však také připadá, že by se nadále uznávaly i testy, ale pouze ty vyhodnocené metodou PCR. O tomto zpřísnění ale nebude vláda rozhodovat v pátek.

Vlastimil Válek, o kterém se spekuluje jako o možném novém ministru zdravotnictví, řekl České televizi, že zatím neví, o čem přesně by s ním a dalšími zdravotnickými experty nové koalice chtěl Vojtěch hovořit. Připustil, že omezení přístupu na hromadné akce pro lidi, kteří mají jen test, „je něco, o čem lze diskutovat, ale pak to musí platit úplně všude a plošně“, je-li cílem zvýšit proočkovanost společnosti.

S plošným testováním žáků má však Válek problém. „Plošné screeningové testování, navíc s použitím samotestů, je naprostý nesmysl. Z našeho pohledu je daleko lepší, aby všechno organizovaly krajské hygienické stanice podle lokální epidemické situace,“ řekl. V úvahu by podle něj připadlo používat pro screeningové testování PCR testy, a kde to není možné, nahradil by je „kvalitně provedený antigenní test ve spolupráci se zdravotnickým zařízením“.

Za problém považuje i možný budoucí ministr nejasnost, co by následovalo, kdyby plošné testování například ukázalo, že je nakažena desetina školáků. „Pokud je to jenom akce, abychom ukázali, že jsme opakovaně schopni plošně otestovat děti, nemá to smysl,“ míní.

K přínosu plošného testování ve školách je skeptický i předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Domnívá se, že dva termíny asi samy proti epidemii nepomůžou, děti se podle něj často nakazí i mimo školu.