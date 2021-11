Je potřeba více očkovat a plošně testovat, jinak hrozí lockdown, varuje skupina MeSES

MeSES, která vznikla jako poradní orgán ministerstva zdravotnictví, ale to později spolupráci s ní ukončilo, doporučila, aby se stát v prvé řadě pokusil dosáhnout vyšší proočkovanosti, a to obzvláště u občanů s rizikem vážného průběhu onemocnění, ale i u lidí, kteří jsou s nimi v pravidelném kontaktu. Podle MeSES by mělo být zároveň očkování proti covidu-19 povinné u všech zaměstnanců pracujících ve zdravotních a sociálních službách a v oblasti vzdělávání.

Podle předsedy skupiny, epidemiologa Petra Smejkala, je ale intenzivnější očkování jen jedním z kroků, které by měl stát udělat. „Nemůžeme se opřít jenom do očkování, které je rozdílem proti minulému roku, ale musíme dělat všechno ostatní, co s epidemií souvisí. To je zejména trasování, testování a opatření,“ podotkl.