Přibylo 14 539 nakažených, nejvíc od poloviny března

Testy v Česku v úterý potvrdily 14 539 nových případů koronaviru. České televizi to řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl. Je to téměř o polovinu víc než před týdnem a nejvyšší denní přírůstek od poloviny března. V nemocnicích leží s covidem téměř 3300 lidí. Kvůli zhoršené epidemické situaci vláda projednává od rána zpřísnění opatření, týkat by se měla hlavně školství.