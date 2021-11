Současná opatření proti šíření covidu zavedla vláda pozdě, míní epidemiolog Prymula

V souvislosti s nově zaváděnými opatřeními platnými od pondělí náměstkyně ministra zdravotnictví a přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN Martina Koziar Vašáková podotkla, že například plošné testování ve firmách a školách může způsobit to, že výsledky potvrzujících PCR testů budou později. Nyní mají být do 48 hodin. Ovšem kapacita testovacích míst v řadě případů nestačí už ani nyní.

Doplnil, že k zavádění – byť lokálních – opatření by sahal, kdyby hrozilo, že se zhruba o deset dní později počet lidí ve vážném stavu přiblíží k hranici dvou tísíců, což byl podle něho stav, který při minulé vlně činil už zdravotnickému systému problémy. Zpřísnění opatření tak měla vláda podle něho přijmout už před čtrnácti dny, nyní je pozdě. Omezení budou trvat ještě půl roku, odhaduje.

„Politik se opatřením z logického důvodu brání a zavádí je až v hodině dvanácté nebo zpravidla pět minut po dvanácté. Proto se periodicita problému opakuje, jsme v několikáté vlně a zase je problém, že opatření se vyhlašují, až když čísla udeří, kdy už jsou těžko korigovatelná. Myslím si, že se to opět zpozdilo,“ uvedl.

Z odborného hlediska on ani Prymula ale plošné testování nepovažují za zásadní, když není možné každého nakaženého izolovat od ostatních a vytrasovat jeho kontakty. „Když na to nebudou kapacity, je to k ničemu,“ konstatoval epidemiolog. Podle Vašákové už i nyní hygieny „trasují, jak vzteklé“, kapacity stanic a zdravotnického personálu není podle ní ale možné navýšit za rok.

Za zbytečné by pak považovala stejně jako Prymula zavádět lockdown. Zdůraznila, že význam má především očkování a to, aby lidé striktně dodržovali již stanovená a zaváděná opatření. „Při vysoké nakažlivosti viru stačí, aby je třetina lidí nedodržovala a infekce jede dál,“ uvedla s tím, že pak budou kvůli tomu umírat další lidé.

Připomněla, že nejde o to virus vyhubit, protože to se podle ní ani nedá - je všude mezi námi a každého uzvařít do krabičky nelze. Cílem ale je získat imunitu, dodala s tím, že například Irsko má stejná čísla infikovaných jako v dřívější vlně, ale také podstatně méně lidí v nemocnicích. „Bojujeme proti tomu, abychom zbytečně neumírali,“ zopakovala.