Zlínský kraj kvůli covidu od pondělí na dva týdny omezí společenský život

Zákaz akcí nad sto lidí by se týkal venkovních i vnitřních akcí. „Nechceme úplně zastavit sportovní utkání a jiné společenské akce,“ popisuje hejtman. Sportovní utkání by například měla probíhat maximálně se sto diváky nebo zcela bez fanoušků. O věci v úterý jednala epidemiologická komise kraje, podle hejtmana se řešilo, jaké jsou zákonné možnosti.

Hejtman s dalšími orgány kraje včetně krizového štábu požádá hygieniky, aby stanovili přesnou podobu opatření. Připraveno by mělo být v pátek, aby mohlo od pondělí platit.

Zabránit přehlcení nemocnic

„Je to pro nás nemilé. Nepřáli jsme si to. Ale proočkovanost v kraji to ještě nezabrzdí,“ řekl Holiš v úterý odpoledne na tiskové konferenci. „Pokud se po 14 dnech nezmění situace, jsme oprávněni požádat centrální vládu o vyhlášení jiného stavu, který by nám společně všem pomohl zvládnout epidemii lépe,“ předeslal hejtman.

Na tiskové konferenci Holiše doprovázeli ředitelé nemocnic v kraji, kteří potvrdili, že situace je kritická. Nápor, který zařízení očekávají, bude nejspíš vyšší než vloni, kdy kraj nečelil tak vysokým přírůstkům jako například sever republiky.

„Zátěž v nemocnicích roste poměrně rychle. Ještě nedorazila na intenzivní péči, na krizová lůžka, ale na standardní péči se jedná o nejhorší možný scénář, nejhorší trajektorii predikcí,“ popsal koordinátor lůžkové péče Tomáš Gabrhelík. Od začátku prosince až do konce roku by podle něj zátěž nemocnice v kraji nebyly schopné pojmout. „Nejsme daleko od toho, abychom omezili nebo zcela zavřeli ambulantní péči,“ dodal Gabrhelík.

Podle Holiše existují různé scénáře vývoje, které mají zajistit funkčnost nemocnic. Vyzval veřejnost k očkování, volné kapacity jsou jak u praktických lékařů, tak v centrech zřizovaných krajem. „Teď už je to opravdu vážné,“ zakončil Holiš.