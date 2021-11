Vláda zvažuje povinné očkování lidí nad 60 let, rozhodne o tom příští týden

video Babiš k povinnému očkování seniorů nad 60 let

„Ministerstvo na tom pracuje. Očekáváme, že nejpozději v úterý dostaneme jasné stanovisko, abychom mohli zahájit logistické přípravy, přípravy IT systémů a tak dále,“ předesílá premiér.

Proti nařízení očkování jako povinného se ale už dříve stavěli zástupci současné i budoucí vládní koalice. S návrhem nesouhlasí ani hnutí SPD.

Plně naočkovaní by měli být podle debaty ve vládní radě pro zdravotní rizika i pracovníci ve vybraných profesích. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že debatu by chtěl mít uzavřenou do konce tohoto týdne a příští týden vládě předloží stanovisko svého resortu.

Podle Vojtěcha se uvažuje o zdravotnících a sociálních pracovnících, Babiš hovořil i o dalších státních zaměstnancích, jako jsou vojáci, policisté nebo hasiči.

Vybrané profese a lidé nad 60 let by podle debaty odborníků měli být úplně naočkovaní 1. února, řekl dále Babiš. Vláda podle něj musí příští týden rozhodnout.