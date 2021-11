Opatření zavedeme, až budeme mít vládní odpovědnost. Představíme je ve středu, sdělil Rakušan

Hejtmanovi Jihomoravského kraje Janu Grolichovi (KDU-ČSL) nouzový stav dává smysl vzhledem k tomu, že se nedodržují opatření. Rakušan reagoval, že jiní hejtmani jako Josef Suchánek (Piráti a STAN) z Olomouckého a Petra Pecková (STAN) ze Středočeského kraje, s nimž je v kontaktu, v tuto chvíli nouzový stav nepotřebují. Se všemi krajskými šéfy o covidové situaci bude zítra dál jednat, vítá i ty z jiných stran.

„Souhlasím s legislativním stanoviskem pana vicepremiéra Hamáčka, že v tuto chvíli nejsou naplněné zákonné předpoklady pro vyhlášení nouzovému stavu,“ sdělil Rakušan s tím, že poptávka z krajské úrovně je spíše marginální. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí večer uvedl, že nouzový stav nevyhlásí.

Rakušan kritizoval, že je stále problém s koordinací kapacit v nemocnicích: „Stále máme nejrůzněji naplněné kapacity nemocnic po celé republice. Občas se stává, že pacienti bývají převáženi až v akutní fázi. My spíše apelujeme a upozorňujeme na to, že může pomoci distribuce pacientů v rámci republiky ještě předtím, než se dostanou do akutního stádia. Lékaři už jsou schopni predikovat, že k tomu může dojít.“

Jedna forma pro krizové řízení

Podle Rakušana je potřeba, aby krizové řízení dostalo jednu formu. Ve středu také podle něj budoucí vláda představí strukturu krizového řešení epidemie, konkrétní protiepidemická opatření a postupy. Je podle něj třeba, aby byly jasně rozdělené kompetence, aby odpovědnost za jednotlivé kroky v daných oblastech byla přímá, aby se nevypouštěl návrh opatření, který je pak rozporován.

Rakušan uvedl, že nová vláda bude kontrolovat dodržování opatření. „Pokud se chceme vyhnout nouzovému stavu, lockdownu, plošným uzávěrám, tak v té chvíli je potřeba, aby byla kontrolována opatření,“ uvedl s tím, že do toho musí být zapojena hygiena, policie i provozovatelé.

Zmínil, že v připravovaných opatřeních bude například další pomoc armády, studentů a dobrovolníků, motivace mediků, finanční podpora nemocnicím, nebo využívání PCR testů s platností tří dnů pro režim O-T-N. Mluvil také o plošném testování ve firmách či školách kvalitními testy, testování očkovaných po šesti měsících od druhé dávky s rizikovými kontakty či prodloužení vánočních prázdnin.

Fiala podle Rakušana v pátek přijme jmenování premiérem vlády

„To je akutní boj, který nás má ochránit před tím, aby ta opatření nemusela být ještě drastičtější,“ sdělil s tím, že doktoři a zdravotní sestry jsou v depresi z toho, kam až se situace nechala zajít a mají pocit, že jsme se z ničeho nepoučili. „Až budeme mít vládní odpovědnost, jsme připraveni tato opatření okamžitě aplikovat,“ doplnil Rakušan s tím, že je představí ve středu i jako návod pro současnou vládu, která by je mohla také využít.

Rakušan také sdělil, že Petr Fiala (ODS) podle jeho informací je připraven v pátek přijmout jmenování premiérem nové vlády. Mluví se o tom, že prezident Miloš Zeman bude mít problém s jmenováním Jana Lipavského (Piráti) šéfem diplomacie, podle Rakušana by se ale mělo trvat na „všech kandidátech a kandidátkách do vlády“ a neustupovat.