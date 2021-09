ŽIVĚ: Školy budou muset i nadále o svátcích během prázdnin vyvěšovat vlajku, schválili poslanci

Kabinet upozorňoval také na to, že na prázdniny se obvykle plánují rekonstrukce školních budov. V takových případech může být vyvěšování vlajky podle důvodové zprávy v rozporu se zásadou vhodného a důstojného užívání státních symbolů. Zpravodaj předlohy Ivo Pojezný (KSČM) už dříve uvedl, že v příštím volebním období by se měla zákonem zakotvit možnost vlajku nevyvěšovat, pokud by hrozilo její znehodnocení.

Dolní komora schválila v novele úpravu ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), aby mohli velký státní znak užívat a mít na svých stejnokrojích také dobrovolní a podnikoví hasiči. Obdobné právo dali poslanci podle pozměňovacího návrhu Milana Brázdila (ANO) také zdravotnickým záchranářům.

Kojenecké ústavy či státní rozpočet

Sněmovna má ve středu projednat také novelu o zdravotních službách, která ruší kojenecké ústavy, poslance čeká i projednání vyšší požární bezpečnosti v zařízeních pobytových sociálních služeb, která zajistí povinné vybavení požární signalizací.

Na programu schůze je také zajišťování vozidel kvůli dlužné pokutě za dřívější přestupek. Uzákonění práva policistů, celníků a patrně i strážníků odebrat na místě kvůli dřívější nezaplacené pokutě registrační značku vozu nebo nasadit na auto takzvanou botičku má pomoci k vymáhání postihů především od cizinců.

Sněmovna by měla řešit také volbu člena širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Do něj by mohl zamířit nynější poslanec ČSSD Roman Sklenák. Do sněmovní volby ho navrhl prezident úřadu Miloslav Kala.

Odpoledne pak poslanci mají projednat poslaneckou novelu o posuzování vlivů staveb na životní prostředí, která se týká části dostavby dálnice D1. Dolní komora by ji mohla schválit zrychleně už v prvním čtení. A čeká ji i návrh státního závěrečného účtu za loňský rok. Sněmovnu čeká i projednání návrhu rozpočtu za loňský rok.