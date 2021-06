Politici se přou o bezpečné předjíždění cyklistů. Ty kromě bezohledných řidičů někdy ohrožuje i vlastní lehkomyslnost

Po chladném a deštivém jaru se počasí umoudřilo, a tak naplno začala cyklistická sezona. Letos její začátek provázejí diskuse o novele silničního zákona, která by měla řidičům nakázat, aby jízdní kola předjížděli alespoň s metrovým odstupem (při rychlosti vyšší než 30 kilometrů v hodině 1,5 metru). Mezi zákonodárci hlavně není shoda na tom, jak přísně by se mělo porušení trestat. I když nové pravidlo zatím není schválené, policie a dopravní experti nabádají k opatrnosti kvůli cyklistům jak řidiče, tak cyklisty samotné. Neohrožují je pouze případné střety s auty, ale i to, že řada lidí dodnes usedá na kolo bez ochranné přilby.