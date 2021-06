Tři čtvrtiny cyklistů, kteří přišli na silnicích o život, vyjely bez přilby. Policie chystá osvětu

Cyklistika podle policie v posledních letech prožívá velký rozmach. „Už nejde jen o volnočasovou aktivitu, lidé jízdní kolo stále častěji používají také pro cesty do práce nebo za zábavou,“ uvedl Zlý. Z cyklistiky se tak podle něj stala běžná část dopravy, která se proti minulosti přesunula i z přírody do měst.

Přes stoupající popularitu cyklistiky je však podle Zlého stále problémem přístup velké části lidí k vlastní bezpečnosti. „Problémem je především takzvaná pasivní bezpečnost,“ upozornil. Jde především o pravidla, která většinou nejsou vynucována zákonem. U cyklistiky to je právě nošení cyklistické přilby. Ta je v Česku povinná do 18 let, pro dospělé už je jen dobrovolná.

Podle Romana Budského z platformy Vize Nula, která se zabývá bezpečností na silnicích, z celoevropského průzkumu vyplynulo, že v Česku pravidelně přilbu na jízdním kole nosí přes 51 procent dospělých cyklistů. To je sice v rámci Evropy nadprůměr, na druhou stranu podle statistik každé sedmé dítě přilbu nenosí. Podle Budského je častým problémem například přístup rodičů k dětem, kdy bez přilby nepůsobí jako správný vzor.