Větší vzdálenost při předjíždění cyklistů je podle expertů posun k lepšímu, obtížnější může být ale kontrola

„Musíme mít rovnoprávné postavení všech tří účastníků, jsou to chodci, jsou to cyklisté, jsou to řidiči. Všichni na tom musí být v zásadě stejně a tady to nikoho neznevýhodňuje, ani to nikoho extrémně nezvýhodňuje,“ zdůvodnil v týdnu předkladatel novely silničího zákona Petr Dolínek (ČSSD) důvody pro změnu pravidel. Policie ale upozorňuje, že na silnicích v horším stavu, kde cyklista nemůže jet při kraji, by za ním mohlo auto popojíždět i několik kilometrů.

Změna pravidel podle Fillera, který je také cyklista, vlastně kopíruje praxi některých zemí, které boční odstup definovaný mají. „Je definovaný v řadě států, ve Spojených státech, v Německu, Španělsku, Nizozemsku, Francii, Lucembursku a v dalších zemích. Někde je to metr, někde je to metr a půl, někde je to kombinace, plus jsou tam nějaké další drobné nuance typu, že v případě potřeby může cyklista třeba uvolnit cestu, a tak dále,“ uvedl s tím, že zavedení takového pravidla v Česku je určitě posun k lepšímu.

„Zhruba čtvrtina nehod má souvislost s předjížděním, to znamená, pokud úprava přispěje k tomu, aby v některých situacích řidiči trošku více přemýšleli nad tím, zda aktuálně cyklistu předjedou, nebo ne, tak to určitě bude mít pozitivní dopad. A ta měřitelnost, když máte nehodu s účastí cyklisty a automobilu, tak v 98 procentech případů jde do nemocnice cyklista, takže dopad by tam měl být,“ dodal.

Problémem bude podle Pokorného vymahatelnost

Také místopředseda spolku Brno autem Pokorný se změnou souhlasí, podle něho jde i o slušnost. „Já to znám z obou dvou stran, jsem jak aktivní cyklista, tak řidič, a vím, že předjíždět někoho takzvaně na řídítka, to se prostě nedělá a určitě to není bezpečné,“ uvedl.

Na druhou stranu si zároveň nemyslí, že zákon bude nějakým výrazným způsobem vymahatelný. „Nedovedu si představit, jak se to bude kontrolovat. A ani jako řidič si nedovedu představit, jak poznám, jestli to je metr čtyřicet, metr šedesát. Takže spíš se bojím, že to bude takový zákon pro zákon, který vlastně nakonec nic moc nezmění,“ doplnil.