Poslední úsek dálnice D1 u Přerova dostal povolení. ŘSD by chtělo začít stavět v květnu

Poslední úsek D1 z Přerova do Říkovic má vyřešit dlouhodobě špatnou dopravní situaci v Přerově. Například u vlakového nádraží, kde se denně při průjezdu města tvoří dlouhé kolony. Kdy bude stavba zahájena, stále není jasné. „Pokud udržíme stavební povolení a vysoutěžíme zhotovitele, tak předpokládáme, že bychom tu stavbu zahájili v květnu,“ řekl ředitel brněnské správy Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Plány by ale mohli zhatit odpůrci stavby, mezi které patří i spolek Děti Země. „Prostudujeme to a s velkou pravděpodobnosti rozklad podáme. Navrhovali jsme, aby se vypracovala nová rozptylová studie, která by zohlednila přísnější limity polétavého prachu,“ uvedl předseda spolku Děti země Miroslav Patrik.

Vedle Dětí Země na rozhodnutí olomouckého krajského úřadu, který znovu potvrdil změnu územního rozhodnutí na stavbu, podaly žaloby i spolky Voda z Tetčic, Krajina Dluhonice a tři obyvatelé Přerova. „V tuhle chvíli to není žádná stavařina, ale právní bitva,“ poznamenal David Fiala.

Ředitelství silnic a dálnic v lednu zahájilo výběrové řízení na stavbu tohoto úseku D1 a zároveň požádalo o stavební povolení. To teď ministerstvo dopravy vydalo. „Zároveň ještě probíhá majetkoprávní příprava stavby,“ doplnil ředitel ŘSD Radek Mátl.

Dálnice D1 se naposledy rozrostla před rokem a půl o třináctikilometrový úsek vedoucí z Lipníku nad Bečvou sem do přerovské místní části Předmostí. Pokud nebude vydané stavební povolení zrušeno, tak by stavba posledního úseku D1 u Přerova mohla být dokončena v roce 2025. Desetikilometrový úsek Říkovice–Přerov je poslední částí dálnice D1. Po kompletní dostavbě by dálnice D1 měla mít celkem 377 kilometrů z Prahy přes Brno a Ostravu až k polským hranicím.