Přívalové povodně vyvolané intenzivními dešti si za posledních 24 hodin vyžádaly zejména na severozápadě Pákistánu nejméně 49 obětí, napsala v pátek dopoledne SELČ agentura AP s odkazem na místní úřady. Záchranáři zatím evakuovali 1300 turistů uvězněných v horské oblasti, která je náchylná k sesuvům půdy.
Pákistán hlásí po přívalových povodních desítky mrtvých
Největší ztráty zaznamenaly úřady v provinciích Gilgit-Baltistán a Chajbar Paštúnchwá na severu a severozápadě Pákistánu. Přes třicet lidí zůstává nezvěstných.
V Chajbar Paštúnchwá záchranáři několik hodin zachraňovali turisty, kteří uvázli v okrese Mansehra, sdělil agentuře AP mluvčí záchranářské služby.
Sever a severozápad Pákistánu sužují časté povodně, které způsobují sesuvy půdy. Od 26. června tam úřady zaznamenaly přes 360 úmrtí spojených s intenzivními dešti, píše AP. Odborníci tvrdí, že kvůli klimatické změně jsou náhlé a intenzivní lijáky v zemi stále častější.
