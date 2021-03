Stavbě posledního úseku D1 u Přerova hrozí další průtahy. Začít se má přitom už letos

Problém je ale v tom, že stavba dálnice D1 z Přerova do Říkovic musí začít v listopadu letošního roku. Poté totiž vyprší platnost posudku EIA, který se zabývá vlivem komunikace na životní prostředí.

I přesto už Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybírá firmu, která má chybějící úsek postavit. Připravené jsou už i podklady pro stavební povolení. Bez pravomocné změny územního rozhodnutí ale nemůže přistoupit například k vyvlastnění části potřebných pozemků. „Pokud by to mělo zasahovat výrazně do léta, do podzimu, tak samozřejmě se ukáže, že ten termín nemůžeme stihnout,“ upozornil ředitel Závodu Brno ŘSD David Fiala.

Pokud stavba poslední části dálnice v listopadu nezačne, její příprava, která je pro Přerov velmi důležitá, se vrátí na úplný začátek. Zdržení by pak mohlo být i několik let.