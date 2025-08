Včelstva na severu Moravy postihl mor

„Tady v té oblasti se to začalo najednou rozšiřovat, je to nezvladatelná situace,“ popsal včelař Jaroslav Kopeček ze Včelařské farmy Pržno. Podle včelaře Ondřeje Maráka je důležitá prevence. „Kontrolovat včelstva. Když se mor objeví, hned nahlásit případ na veterinu. Tím se zamezí šíření,“ poznamenal.

„Každý rok se to onemocnění vyskytne v tom či onom kraji. Dá se říci, že tam, kde vznikne ohnisko, se choroba může, v počátku i nepozorovaně, šířit. Pokud to unikne pozornosti, tak pak může dojít k velké vlně, která po nějaké době ustane. Pak zase může onemocnění vypuknout jinde,“ vysvětlil zoolog z Ústavu chovu a šlechtění zvířat Mendelovy univerzity v Brně Antonín Přidal.

Pokud se nákaza projeví, veterináři nařídí likvidaci. „Je třeba úl zavřít. Večer ho vylít toluenem nebo benzinem, aby ty včely usmrtil,“ popsal Kopeček. Další den pak musí úly se včelami i nářadí a obleky pohltit plameny. Jedině tak jde podle odborníků nákazu zničit. Jak postupovat při zjištění moru včelího plodu a jak jej poznat, uvádí například na svých internetových stránkách Výzkumný ústav včelařský.

Někdy se včelstva likvidují zbytečně

Před lety tuto nemoc Jaroslav Kopeček s kolegy zkoumal v laboratořích. Zjistili, že některá včelstva si s morem dokáží minimálně v počátku poradit. „Pět zdravých včelstev se nakazilo morem včelího plodu. Tři včelstva to přežila a dvě padla na mor,“ shrnul Kopeček. „Když včelstvo zjistí, že larvička je něčím napadená, tak ji vezmou a vyhodí,“ dodal. Včely netrápí jen včelí mor, ale i další nemoci jako zvápnění včelího plodu, hniloba, nosemóza a virózy.

„Česká republika je jediná země, kde probíhá likvidace celých včelstev. Zejména u hniloby je to zbytečné. Tam by stačilo utratit jen ta klinicky nemocná. Pakliže likvidujeme i ta zdravá, která na stanovišti přežívají a chorobu nevykazují, pak zastavujeme ten evoluční proces, který pomáhá zvyšování odolnosti včel,“ upozornil Přidal. Podle něj by v tomto směru mělo dojít k revizi opatření, měla by se zmírnit.