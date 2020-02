Dluhonice kývly na kompenzaci za stavbu dálnice D1. Peníze půjdou třeba na opravu silnic

„Jsem rád, že jak Dluhonice, město Přerov, tak i Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) našly společnou řeč. Místní část Přerova tak získá dost peněz na to, aby mohla kompenzovat negativní vliv budoucí dálnice,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO). Dluhonice by měly peníze použít na opravu cest, chodníků nebo veřejného osvětlení.

Koordinaci kompenzace bude mít na starost hejtmanství. Zástupci Dluhonic už podle přerovského primátora Petra Měřínského (ANO) vypracovali seznam plánovaných projektů, na které mají peníze ze SFDI sloužit.

„Přerovský magistrát Dluhonicím nabídne pomocnou ruku a na realizaci jednotlivých staveb s nimi bude spolupracovat. Postupovat chceme podle připravovaného harmonogramu investičních akcí,“ doplnil Měřínský.

Stavba musí začít nejpozději příští rok

Poslední úsek nejstarší dálnice v Česku, který povede z Přerova do Říkovic, má vyřešit dlouhodobě špatnou dopravní situaci ve městě. Řidiči v ulicích Přerova denně stojí v kolonách i desítky minut. Nedávno otevřený úsek dálnice z Lipníku nad Bečvou do Přerova navíc situaci ještě zhoršil, protože do města teď míří mnohem více kamionů.