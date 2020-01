Nový úsek D1 u Přerova dopravní situaci ještě zhoršil. Po dálnici míří do města víc kamionů

Kamiony stojí v kolonách už před Přerovem

Nový úsek D1 přivádí do Přerova více kamionů než v době, kdy k městu žádná dálnice nevedla. Na dálnici u Lipníku nad Bečvou sice jsou značky, které kamiony navádí na dálnici směr Olomouc, ale spousta jich i tak jede na Přerov.

Nákladní auta, která ve směru od Lipníku jedou do Zlína, by měla správně jet po dálnici kolem Olomouce, přes Prostějov až do Vyškova. Tam by se měly napojit na D1 směr Kroměříž a dále pak pokračovat do Zlína.