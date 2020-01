Děti Země i občané z Dluhonic. Padlo devět odvolání proti územnímu řízení přerovské D1

„Upozorňujeme v nich na chyby procesu EIA v roce 2000, který neposoudil varianty dálnice mimo Dluhonice, a na chyby závazného stanoviska EIA z roku 2016, které bylo vydáno bez účasti veřejnosti. Také žádáme o přezkum závazných stanovisek,“ doplnil Patrik.

Jeden z dluhonických místních v odvolání upozornil na to, že původní územní rozhodnutí bylo vydáno v březnu 2006 a podle stavebního zákona mělo platnost maximálně pět let. Dřívější stanoviska ohledně dopadu stavby na životní prostředí tak prý nejsou aktuální, a to i kvůli změně územního rozhodnutí, která upravuje některé parametry D1.