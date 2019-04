Poslední část D1 má šanci na dokončení. Soud zamítl žalobu organizace Děti Země

Ředitelství silnic a dálnic ČR nemohlo do verdiktu soudu získat změnu územního rozhodnutí a stavební povolení.

„Rozsudek nabyl právní moci 29. března. Stavební úřad přerovského magistrátu od středy 4. dubna opět pokračuje v územním řízení, které muselo být v průběhu soudního jednání, a to na dobu tří měsíců, pozastaveno.“

Vedení přerovské radnice kvůli husté dopravě ve městě bojuje za dostavbu D1 už řadu let. Desetikilometrový úsek z Říkovic do Přerova je posledním chybějícím úsekem na D1 z Prahy přes Brno a Ostravu do Polska. Předloni začala stavba úseku mezi Lipníkem a Přerovem, na který má tato zbývající část navázat.

Přerov zaplavily plakáty

Zástupci města v souvislosti s rozhodnutím soudu nechali v těchto dnech na řadě míst Přerova vyvěsit plakáty se zněním „Děti Přerova děkují – Děti země prohrály, žaloba se zamítá“. Na plakátech je také otištěna první strana rozsudku soudu. Plakáty vyjadřují podle mluvčí radnice poděkování Přerovanům, kteří se zástupci města bojují za dostavbu dálnice D1.

„Přerované nám psali, jak je absurdní, že Děti Země chtějí chránit živočichy – a nikoliv lidi, založili na podporu dostavby dálnice D1 facebookovou stránku a podobně. Do budoucna počítáme s tím, že touto formou budeme informovat o krocích, které by měly k vést k dostavbě chybějícího úseku,“ doplnila přerovská mluvčí Lenka Chalupová.

Podobnou cestu zvolilo vedení města ve sporu s ekology již dříve. Loni v září nechal přerovský primátor Vladimír Puchalský (Společně pro Přerov) vylepit ve městě plakáty vyzývající obyvatele k aktivitě kvůli hrozbě zbrzdění stavby dálnice D1 z Říkovic do Přerova.