Dálnice D1 se prodloužila o 14 kilometrů do Přerova. Hotová však stále není

„Že to vedlo k nějakému časovému nároku toho zhotovitele, to je věc vedlejší. Nicméně pro nás bylo zásadní postavit tu dálnici bezpečně,“ popsal ředitel Závodu Brno ŘSD David Fiala.

I když se nový úsek prodražil o 200 milionů na zhruba 2,9 miliardy, jde o jednu z nejlevnějších dálnic v Česku. Navazuje na úsek u Lipníka, který se ŘSD chystá opravit, ale až v roce 2021.

„V tuto chvíli jsme to ještě nevyhodnotili v takovém stavu, že by bylo nutné do toho v současné době investovat finanční prostředky,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Protože stavba zatím dál nepokračuje, u Přerova ještě nevznikla mimoúrovňová křižovatka.

Řidiči proto musí sjet po provizorní komunikaci a přes světelnou křižovatku napojí na silnici první třídy mezi Olomoucí a Přerovem. To někdy v budoucnu změní až dokončení posledního úseku Přerov–Říkovice.