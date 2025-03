V jezeře v Hustopečích dramaticky stoupla koncentrace benzenu

Podle inspekce jde s největší pravděpodobností o důsledek dešťových srážek, které usnadnily prosakování benzenu do podzemních vod. „V jednom odběrovém místě se hodnoty zvýšily z 1270 na 19 800 mikrogramů,“ sdělila mluvčí inspekce. Limit je padesát mikrogramů na litr.

Pro rybáře je to špatná zpráva, sdělil předseda hustopečské rybářské organizace Stanislav Pernický. Vysoké hodnoty měly na jednom z odběrných míst i vzorky odebrané v neděli, kdy narostly na 1270 mikrogramů na litr, uvedl. „Hodnoty jsou nyní ještě o dost vyšší. Je to velmi nepříjemná zpráva – pokud by došlo k nejhoršímu, bylo by to pro nás fatální. Informoval jsem o tom v této souvislosti pana ministra (zemědělství Marka) Výborného, přislíbil mi maximální pomoc. Doufejme, že jí nebude potřeba,“ dodal Pernický.