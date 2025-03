Koalice neprosadila schůzi, kterou sama svolala

Z vládní novely o zavedení systému eTurista by podle doporučení poslaneckého správního výboru měla vypadnout část, podle níž by obce dostaly pravomoc omezovat krátkodobé ubytování v bytech. V koalici zatím není shoda na další úpravě občanských demokratů, jež by zúžila okruh údajů o jednotlivých ubytovaných hostech zapisovaných do systému kvůli ochraně jejich soukromí.