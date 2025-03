Na Svitavsku vybuchl sklad s municí

Událost byla nahlášená v 8:54. Záchranáři do místní části Bořiny, kde areál sídlí, vyslali dvě posádky a vrtulník. „Jednalo se o výbuch muničního skladu. Lidé byli evakuováni. Měla by tam být jedna zraněná osoba,“ popsala mluvčí záchranářů Alena Kisiala. Vážně zraněného člověka přepravil vrtulník do nemocnice v Olomouci.

Na místě zasahuje jedenáct jednotek hasičů. Ještě by prý mohla hrozit exploze, na místě tak zůstávají i posádky záchranářů, dodala Kisiala. Možnou příčinou je podle policie závada na výrobní technologii v jedné z hal.

Podle mluvčí města Naděždy Šauerové je kvůli události až do odvolání uzavřena silnice z Poličky do Korouhve.