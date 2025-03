V ruské vazbě je jednoduché zemřít, říká k případu umučené novinářky Kurmaševová

Ukrajinská rozvědka počítala s tím, že by byla v září 2024 zahrnuta do výměny zajatců. Místo toho o měsíc později dostal otec Roščynové dopis z ruského ministerstva obrany, který oznamoval, že jeho dcera 19. září zemřela. Tělo rodině nebylo dosud vydáno.

Novinářka listu Ukrajinská pravda Viktorie Roščynová se vydala na území okupované ruskými vojsky v létě 2023. Chtěla ukázat, co se na místě děje, a přinést svědectví o mučírnách a věznicích, které okupanti zřídili pro lidi podezřelé ze sympatií k Ukrajině. Jenže ji Rusové zatkli a zmizela beze stopy.

„Nejistota a strach“

„V ruské vazbě není těžké zemřít. Ty podmínky jsou tam tak zorganizované, aby člověk přišel o důstojnost, přišel o zdraví a zemřel,“ řekla rusko-americká novinářka Alsu Kurmaševová.

Ta má s pobytem v ruské vazbě několikaměsíční zkušenost. Do Ruska odcestovala v květnu 2023 za svou nemocnou matkou. V červnu téhož roku ji před zpátečním letem zadrželi na letišti v Kazani a úřady jí zabavily americký i ruský pas. V říjnu ji úřady obvinily z porušení zákona o zahraničních agentech, konkrétně z toho, že se sama nepřihlásila úřadům jako takzvaná zahraniční agentka. Za „šíření falešných zpráv o ruské armádě“ Kurmaševovou Moskva v červenci 2024 odsoudila na šest a půl roku vězení. V srpnu byla propuštěna na svobodu v rámci mezinárodní výměny vězňů.

„Pokaždé, když se otevřela ta těžká kovová mříž, to byla neustálá nejistota a strach. Nevěděla jsem, jestli mě přemístí z jedné cely do druhé nebo odvezou do jiného detenčního centra nebo kolonie,“ popsala Kurmaševová.

Navíc, pokud je člověk novinář, je situace podle ní horší. „Vazební služba dělá všechno, aby atmosféra kolem té novinářky byla ještě víc ponižující,“ líčí Kurmaševová.