Při minus třiceti nám vypínali topení, popsala ruskou vazbu Kurmaševová

Před vynesením rozsudku strávila Kurmaševová ve vazbě řadu měsíců. „Byla jsem nemocná, bezmocná, neměla jsem naději – to slovo, nebo myšlenka výměny, tam ještě vůbec nebyla. Byly to hodiny výslechů a vyšetřování,“ přiblížila, co zažívala loni v prosinci a letos v lednu.

„Zima byla krutá, byla brutální. Vypínali nám topení, když bylo venku minus třicet, byli jsme všichni nemocní,“ popsala podmínky v ruské vazbě.

Kurmaševová do Ruska odcestovala loni v květnu z rodinných důvodů. V červnu téhož roku ji před zpátečním letem zadrželi na letišti v Kazani a úřady jí zabavily americký i ruský pas. Novinářka poté v Rusku čekala na vrácení cestovních dokladů. V říjnu ji úřady obvinily z porušení zákona o zahraničních agentech, konkrétně z toho, že se sama nepřihlásila úřadům jako takzvaná zahraniční agentka.

Ruská justice obvinila reportérku také z šíření falešných zpráv o armádě a v červenci ji odsoudila k šesti a půl letům vězení. Za lživé označují ruské úřady a soudy veškeré informace, které jsou v rozporu s oficiální interpretací Moskvy ohledně ruské války proti sousední Ukrajině.