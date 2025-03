V Lipníku nad Bečvou vyrábějí pro Hollywood historické lodě

Výrobou lodí se lipnická firma zabývá už přes třicet let. „Měli jsme idealistickou představu, že k výročí Kryštofa Kolumba v roce 1992 si postavíme velkou loď a jako šermířská skupina se vypravíme do Ameriky,“ vypráví výrobce Radim Zapletal, co stálo u zrodu tohoto nápadu.

Z cesty za oceán sešlo, ale zpráva o replice historické lodi se dostala do médií a odtud do filmových studií na Barrandově. Následně přišel dotaz, zda by firma byla schopná vyrobit člun. První plavidla z Lipníku nad Bečvou se objevila třeba v americkém historickém dramatu Aféra s náhrdelníkem podle knihy Alexandra Dumase staršího.

Do Hollywodu se lodě dostaly díky Vikingům

Do Hollywoodu „dopluly“ prý dílem náhody. „V roce 2012 se měl začít točit seriál Vikingové a výtvarník Tom Conroy neměl výrobce. Ale Vikingové bez lodí, to nejde,“ vzpomíná Zapletal. Člen Conroyova týmu si vzpomněl, že do filmu Tristan a Isolda „někdo z Evropy“ dodal drakkar. Následoval telefonát a za týden už schůzka, kde se řešily výkresy.

Nejnověji bylo možné lodě z Lipníka vidět ve filmovém muzikálu Čarodějka. Herečce a zpěvačce Arianě Grande se líbily natolik, že jí firma jednu věnovala.