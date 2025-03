Počítali, že po povodních se dům podaří opravit. Nakonec musí k zemi

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

9 minut Události: Půl roku od ničivých povodní Zdroj: ČT24

Demolice domů po povodních stále pokračují. Podle evidence Moravskoslezského kraje už jich statici doporučili kolem stovky. Číslo ještě nejspíš není konečné. Desítky staveb v kritickém stavu jsou totiž stále pod dohledem. S následky záplav se dosud potýkají i některé obce. Pomoci s obnovou bydlení může program Živel 3.

Při pomyšlení na to, že bude její dům srovnaný se zemí, má Gabriela Rašková z obce Jindřichov slzy v očích. Ještě před měsícem totiž počítala s tím, že se ho podaří opravit. První varovný signál ale zaznamenala už v prosinci. „Slyšela jsem zvuky, ten dům vydává takové dunivé zvuky, dříve tady nebyly,“ popisuje Rašková. Na první pohled dům vypadal v pořádku. Rozsáhlé trhliny skoro na všech stěnách objevila až při opravách. „I když to nevypadá, tak to poškození je velké. Nám paní i ukazovala, že se to drolí,“ říká statička Barbora Bartecká.

Za dobu trvání stavu nebezpečí hradil demolice Moravskoslezský kraj. Stav nebezpečí ale v regionu skončil v polovině prosince. Náklady na zbourání staveb by tak měli platit jejich majitelé ze svého. „Když dostanu od pojišťovny nějaké peníze, tak třeba půlku bych dala jen na demolici, což znamená, že by mi zůstal třeba jenom milion na to, abych postavila dům, což se nedá,“ vysvětluje Rašková. S prosbou o pomoc se tak obrátila na starostu obce Martina Korduliaka (nestr.). „Proběhl telefonní rozhovor s krajem. Předpoklad je ten, že požádáme o dotaci jako obec,“ říká starosta Jindřichova. S domem se Gabriela Rašková definitivně rozloučí v dubnu. Zatím bydlí v jeho přístavbě. Kam se přesune potom, zatím neví. Obce se stále potýkají s následky S následky povodní se stále potýká také obec Zátor. Tou se řeka Opava prohnala děsivou silou. Brala s sebou silnice, mosty i domy. Jana Trnovcová se do svého přízemního bytu mohla vrátit až po osmi dnech. S manželem se hned pustili do oprav, dosud nemají hotovo. „Máme tam starý gauč, staré věci. Zprovoznili jsme kuchyň, abychom mohli nějak žít. Máme všechno daleko od zdi, protože máme všechno oklepané,“ popisuje Trnovcová. Voda zničila domovy asi polovině z dvanácti set obyvatel. Aktuální deštivý den mnohým připomněl loňské září. Opravit se podařilo některé silnice tak, aby se lidé dostali do svých domů. Povodně v obci ale pořád připomínají hromady odpadu, který je třeba odvézt. Podél toku řeky Opavy je stále ještě vidět, jak velkou sílu voda měla. Na březích leží pořád ještě to, co s sebou silný proud přinesl.

Fakta Kolik se vybralo na pomoc po zářijových povodních Organizaci Člověk v tísni poslali dobrovolníci přes půl miliardy korun. Díky tomu pomohla více než třem a půl tisícům domácností. Na účtu Charity ČR se sešlo v první fázi skoro 160 milionů korun. Z toho zhruba 50 milionů darovali dobrovolníci při kostelní sbírce na konci září. Povodňová sbírka Diakonie vynesla více než 17 milionů korun. Nezisková organizace ADRA vybrala na pomoc lidem zasaženým loňskou povodní přes 83 milionů korun. Zdroje: Člověk v tísni, Charita ČR, Diakonie ČCE, ADRA

Nedaleké Karlovice nebyly pod rozlitou vodou téměř vidět. Půl roku tam nefungovala kanalizace. Teď ji spolu s čistírnou odpadních vod opravili. Od úterý se na ni může napojit asi pětina domácností. Ti, kteří nemají vlastní septik, musí stále používat mobilní WC. „Voda ještě teď není pitná. Takže si ji vozím od souseda na pití a vaření,“ říká místní obyvatel Lubomír Popovič. Třicítka dětí ze zdejší školky stále využívá azyl základní školy. Do původní budovy se hned tak nevrátí. Opravy ještě nezačaly. Škody jen na obecním majetku v této podhorské vsi přesáhly 230 milionů korun. „Postupujeme dopředu a snažíme se škody, které napáchala povodeň, nějak opravit a rekonstruovat,“ vysvětluje starostka Karlovic Jana Helekalová (nestr.). Zářijové povodně způsobily celkově škody za desítky miliard korun. V Moravskoslezském a Olomouckém kraji trval stav nebezpečí tři měsíce. Povolána byla armáda a pomáhalo také na šestnáct set dobrovolníků.

Pomoci může program Živel 3 S obnovou bydlení může postiženým lidem pomoci program Živel 3. Zhruba měsíc od jeho vyhlášení přišlo skoro dvě stě žádostí na více než 140 milionů korun požadovaných úvěrů a dotací. O pomoc v dotačním programu chce žádat třeba Zdeněk Juřica z České Vsi, který dům ještě stále vysouší. Voda zatopila sklep a garáž a zničila vybavení. Řadu věcí vyhodili, osekali omítku a provizorně upravili terén okolo domu.