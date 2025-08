V Praze po čtyřech dekádách přibylo nádraží. Kolem Bubnů vzniká celá čtvrť

Správa železnic otevřela opravenou trať mezi pražskými Bubny a Výstavištěm. Od soboty na ni postupně vyjedou vlaky. Zastavovat budou na nově vybudovaném nádraží a železniční zastávce. Je to poprvé po čtyřiceti letech, co se v Praze otevírá nová stanice. Stavba je součástí tratě na ruzyňské letiště a do Kladna a vyšla na víc než 5,6 miliardy korun.

Bubenské nádraží bude obsluhovat dvě příměstské trati – do Kralup nad Vltavou a dále Ústí nad Labem a do Kladna. „Logicky je zde předpoklad, že bude objednávka a potřeba, aby jezdily větší a delší soupravy. Trať Praha-Kladno a zaústění na letiště má obrovský potenciál,“ vysvětlil rozměry nádraží 250 krát 50 metrů generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Zrekonstruovaný úsek zatím končí na nové zastávce na Výstavišti. Na tamní vyvýšené nástupiště vedou schody a výtahy. Nad kolejemi do Kladna pak vznikla lávka, která zajišťuje přístup z Letné do Stromovky.

„Vycházeli jsme z toho, že veřejná doprava má mít vzájemné propojení, aby ta individuální zanikala, zejména v této oblasti. Praha je přetížená. O to větší byla výzva, přiblížit se ke stanici metra. V tomto případě stanice Vltavská. Není to jen o metru, došlo zde i k předstihové stavbě, kdy do budoucna by vzniklou estakádu podjížděla tramvaj a propojila Bubny a Holešovice,“ vysvětlil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Podle nej šlo o technicky i organizačně mimořádně náročný projekt. Ocenil přitom i konstruktivní přístup místních obyvatel, s nimiž se podle něj podařilo najít shodu na některých detailech. „I díky tomu mohla stavba probíhat plynule a bez zbytečných zdržení,“ podotkl Svoboda.

Svoboda poznamenal, že bylo velkým tématem, kdy by měl nastat den D, tedy uvedení tratě do provozu pro veřejnost. „Z pohledu koordinace integrovaného dopravního systému, po dohodě s dopravcem a objednatelem bylo rozhodnuto, že v sobotu bude otevřeno rameno na Kralupy a plnohodnotné zprovoznění, do devadesáti vlaků, nastane v pondělí,“ řekl.

Původní budova připomene deportace Židů

V červenci začala také přestavba původní nádražní budovy v Bubnech, v níž nově vznikne centrum k připomínce deportací Židů z tohoto nádraží. Stavba za téměř sto devadesát milionů korun by měla být dokončena za dva roky.

Modernizace trati z Prahy do Kladna je rozdělená na jedenáct menších staveb. V letech 2017 až 2020 Správa železnic zrekonstruovala Negrelliho viadukt. Pokračuje přestavba Masarykova nádraží, před dokončením je modernizace trati mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec.

Letos by Správa železnic měla začít se stavbou úseku mezi Prahou-Ruzyní a Kladnem, tendr je před vyhlášením vítěze. V příštím roce SŽ vypíše tendr na stavbu úseku od Výstaviště do nové podzemní stanice v Dejvicích. Z centra Prahy na letiště by se cestující mohli vlakem dostat nejspíš v roce 2030.