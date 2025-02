Praha představila nové vizualizace Vltavské filharmonie

před 24 m minutami

Vltavská filharmonie v Praze už má hotovou podrobnější architektonickou studii i plán financování projektu. Na setkání s veřejností to řekl náměstek primátora hlavního města pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN). Ten zároveň představil nové vizualizace i model budovy. Stavba by podle plánu měla začít v roce 2027 a trvat by měla pět let.

Město a architekti teď pracují na vytvoření technické dokumentace a už příští rok na podzim chce Praha zažádat o stavební povolení. Devítipatrová budova, ve které má sídlit i Česká filharmonie, má vyjít na dvanáct miliard korun. „Chystáme na jaře založení fondu, který by měl umožnit velkým i malým donátorům účastnit se stavby. Předpokládáme v budoucnu nějakou pomoc od státu a Praha počítá se svým významným podílem,“ sdělil Hlaváček. „Nedá se úplně popsat počtem pater, protože je to taková vystavěná krajina. Je to něco, co vychází z filozofie Prahy, kterou vždycky vidíte z nějakého nového horizontu a vždycky je pro vás trochu nová. V tom je ten dům objevný a zajímavý v pražském kontextu. Zároveň je zajímavý v propojení s Vltavou, kdy můžete přijít ze střechy až k řece,“ přibližuje náměstek primátora.

